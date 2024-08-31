أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس بين 12 و22 جنيها.

البصل الأحمر بين 5 و7جنيهات.

البصل الأبيض بين 7 و 10 جنيها.

الكوسة بين 16 جنيها و22 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و12 جنيها.

الملوخية بين 5 و6 جنيهات.

الخيار الصوب بين 16 و20 جنيها.

الخيار البلدي بين 12 و15 جنيها.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 20 و32 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 20 و 32 جنيها.

مانجو بلدي بين 16 و20 جنيها.

برتقال صيفي بين 11 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 3 و11 جنيهات.

تفاح مصري بين 20 و40 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.