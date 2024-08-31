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أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

11:39 ص السبت 31 أغسطس 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا خالد:

تباينت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 161.26 جنيه، بتراجع 36 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 170.17 جنيه، بارتفاع 6.94 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض البلدي أسعار كرتونة البيض
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