خبراء: أسهم العقارات والأسمدة الأفضل أداءًا بالبورصة المصرية الفترة المقبلة

كتبت - أمنية عاصم:

توقع خبراء بسوق المال تحدثوا لمصراوي، أن أسهم القطاعات الأكثر ربحا بالبورصة خلال الفترة المقبلة هي أسهم العقارات، والأسمدة، والبتروكيماويات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفسر الخبراء، أن هذه القطاعات تتمتع بإمكانية تحقيق أداء ونمو جيد مدعومًا بالنتائج الإيجابية لقوائم الأعمال خلال النصف الأول من العام الجاري بما ساهم في زيادة التدفقات النقدية من قِبل المؤسسات المحلية والأجنبية.

وقال محمد إسماعيل، مدير قسم التحليل الفني بشركة سيجماكابيتال، لمصراوي، إن أهم القطاعات التى يتوقع لها تحقيق أداء جيد تتمثل في قطاع العقارات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع إسماعيل أنه بالنظر إلى قطاع البنوك نجد سهم بنك فيصل الإسلامي يتجه في اتجاه صعود مما يتيح إمكانية تحقيق أرباح، مضيفَا أن شركة جى بى كوربوريشن الصناعة من ضمن الشركات المتوقع لها أداء ونمو خلال الفترة المقبلة.

وأشار إسماعيل إلى أن قطاع أغذية ومشروبات نجد أن شركات مثل دومتى وعبور لاند لديهم فرص للصعود،فيما أن شركة جهينة استطاعت تحقيق معدلات نمو كبيرة خلال الآونة الماضية ومازالت مستمرة في إتجاه صاعد.

ونصح إسماعيل، بالتركيز على الشراء في الأسهم التى يدخل إليها سيولة نظرًا أن " الكاش " هو المحرك الأساسي لنمو أى سهم، موضحًا أن السيولة تنتقل بين كل مجموعة أسهم من فترة لأخرى بما يساهم في صعود الأسهم التى تدخل بها السيولة المالية وهبوط الأسهم التى تخرج منها سيولة المالية.

وذكر إسماعيل أن المؤشر الرئيسي للبورصة شهد تجاوز نقطة مقاومة مهم عندما تخطى مستوى 30 ألف نقطة، موضحاً أن دعم المؤشر جاء مدفوعًا بأداء سهم حديد عز والبنك التجاري الدولي وبالم هيلزللتعمير وطلعت مصطفي واي اف جي القابضة - الذين يعدون الأفضل أداءًا - في المؤشر الثلاثيني خلال الفترة الماضية.

واتفق مع إسماعيل في القول حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة جيوس مصر، قائلا إنه يتوقع أن يحقق قطاعي العقارات والأسمدة والبتروكيماويات أداء جيد خلال الفترة الماضية لذلك يوصي بالشراء في تلك الأسهم.

وتابع عيد أن هذان القطاعان شهدوا معدلات نمو جيدة وطفرة في الأداء المالي خلال الفترة الماضية مدعومًا بنتائج الأعمال الإيجابية بما ساهم في تشجيع المؤسسات المالية المحلية والأجنبية في زيادة تدفقاتها.

أشار عيد إلى أن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات استطاع النمو بالرغم من التحديات التى واجهها القطاع تمثل أهمها في توقف إمدادات الغاز لفترات قصيرة إلا أن معدلات صعود الأسهم وصل لـ 50%ولـ 100% لبعض أسهم القطاع.

وأوضح عيد، لمصراوي، أن شركة مثل أبو قير للأسمدة تتداول عند 58 جنيه حاليًا متوقعًا لها مزيداً من الصعود وأرباح تصل لـ 40% للسهم خاصة في ظل زيادة التدفقات المالية على أسهم القطاع.

وذكر عيد أن قطاع العقارات شهد أيضاً نمو في أداءه مدعومًا بارتفاع ملحوظ في القيم العادلة للشركات خاصة بعد إعادة تقييم أصول المملوكة لشركات المدرجة بقطاع العقارات.

وأكد عيد أن هذا التقييم للأصول ساهم في إحداث فجوة كبيرة بين القيم السوقية وبين القيم العادلة للشركات العقارات المدرجة في قطاع البورصة المصرية، معربًا أن هبوط سعر السهم عن القيمة العادلة ساهم في جعل القطاع جاذب للمستثمرين.

وتوقع عيد حدوث استحواذات على شركات من قطاع العقاري خلال الربع الثالث؛ نظراً للأداء الإيجابي بما يدعم مزيد من التدفقات المالية نحو شركات القطاع العقاري.

وأشار عيد إلى أنه على سبيل المثال شركة مصر الجديدة للاسكان تتداول تحت قيمتها العادلة عند مستوى 10 جنيهات مستهدف 20 جنيها القيمة العادلة للسهم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن شركة مصر الجديدة للاسكان تمتلك أكبر محافظة أراضي مقارنة بالشركات المحلية.