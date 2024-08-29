ارتفاع البطاطس والبصل اليوم الخميس في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو البطاطس، والبصل، والفلفل الحامي البلدي، والملوخية، والخيار خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

بينما استقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة اليوم، وفقا لبيانات الموقع.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس بين 12 و22 جنيها، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 16 جنيها و22 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 5 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 16 و20 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 12 و15 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 20 و 35 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 20 و 30 جنيها.

مانجو بلدي بين 16 و20 جنيها.

برتقال صيفي بين 11 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 3 و10 جنيهات.

تفاح مصري بين 20 و40 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.