انخفاض الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم والبطاطس والكوسة وخيار البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق العبور لتجارة الجملة، عند أسعار أمس، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و15 جنيها، بانخفاض جنيه.

البطاطس بين 12 و20 جنيها، بانخفاض جنيهين.

البصل الأحمر بين 5 و8 جنيهات.

البصل الأبيض بين 4 و 10 جنيهات.

الكوسة بين 14 جنيها و22 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و12 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و11 جنيها، بانخفاض جنيها.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 14 و20 جنيها.

الخيار البلدي بين 12 و14 جنيها، بانخفاض جنيها.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 20 و 35 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 20 و 30 جنيها.

مانجو بلدي بين 15 و20 جنيها.

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 3 و8 جنيهات.

تفاح مصري بين 20 و40 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.