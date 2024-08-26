حجز بـ10% من السعر.. الصناعة تعلن عن أراضي بالمنيا في مجالات مواد البناء والرخام

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعلن عن إتاحة فرص صناعية متميزة بالمنطقة لكل من يرغب في تخصيص مصانع في مجالات كربونات الكالسيوم ومواد البناء والرخام والجرانيت ومصانع الطوب الرملي.

ووفق بيان من وزارة الصناعة اليوم الاثنين، جاء ذلك للاستفادة من توافر المواد المحجرية مثل ( الرمال الحجر الجيري - الزلط - الالباستر )، حيث يعتبر الحجر الجيري من اعلي الخامات جودة علي مستوى العالم بالإضافة إلى الاستفادة من موقع المنطقة المتميز الذي يقع في المسافة المتوسطة لطريق الشيخ فضل رأس غارب - منطقة خشم الرقبة التي تحتوي علي أكثر من 400 محجر لإنتاج الرخام واشباه الرخام كما تبعد تلك المنطقة عن المناطق الزراعية الحالية بمسافة 12 كيلو متر.

وأكدت التنمية الصناعية أن علي المستثمرين الراغبين في الحصول علي مصانع بالمنطقة التوجه بطلباتهم إلى الفرع الرئيسي للهيئة بالتجمع الخامس أو إلى فرع الهيئة بمحافظة المنيا علي أن يتم دفع قيمة جدية الحجز بما يعادل 10% من قيمة سعر الأرض.

وأوضحت الوزارة في البيان، أنه بناء على الطلب الذي تقدم به اللواء عماد كدواني محافظ المنيا إلي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن تفعيل وتنفيذ واستغلال المنطقة الصناعية بوادي السريرية بمحافظة المنيا.