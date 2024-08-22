مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

كتبت _ أمنية عاصم :

ارتفعت المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.37% عند مستوى 30026.13 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس.

ويذكر أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 لم يتجاوز 30 ألف نقطة منذ 5 أشهر بالتحديد من جلسة 18 مارس 2024.

وارتفعت مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.70% و زاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.45%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 35.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 169.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 204 مليون جنيه

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 استقر عند مستوى 29914 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء.