وزيرا المالية والاتصالات نستهدف زيادة مساهمات قطاع تكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري

كتبت- منال المصري:

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزير المالية، اجتماعًا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العاصمة الإدارية الجديدة، أكدا خلاله أنهما سيعملان على تعزيز التعاون المشترك؛ استهدافًا لزيادة مساهمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصرى، ودعم السياسات الرامية لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر، إضافة إلى إطلاق خدمات وزارة المالية على منصة "مصر الرقمية" للتيسير على المواطنين.

وبحسب بيان لوزارة المالية اليوم، أكد كجوك، أننا نتبنى سياسات مالية محفزة لتوطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز الصادرات الرقمية، من خلال تحفيز الشركات المصنعة للهواتف المحمولة على التصنيع المحلى وزيادة صادرتها الإلكترونية للخارج، اتساقًا مع أهداف برنامج عمل الحكومة بالاهتمام بالصناعة المحلية كركيزة أساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الابتكار وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.

وأوضح أننا منفتحون على دراسة أي مقترحات للمهنيين المستقلين «فري لانسرز» من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، فى إطار حرص وزارة المالية على تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبى بوصفه شريكًا أصيلًا لنا نحرص على حماية حقوقه ومساندته حتى يكبر ويتوسع ويُصدِّر.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إننا نعمل على تعميق صناعة الإلكترونيات محليًا وتقليل الواردات وزيادة الصادرات اتساقًا مع المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، لافتًا إلى أننا مستمرون فى تنفيذ مشروعات مشتركة لدعم جهود التحول الرقمى بوزارة المالية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أننا نحرص على توفير التسهيلات اللازمة لتشجيع رواد الأعمال على تأسيس الشركات الافتراضية إلكترونيًا، وكذلك تحفيز الشباب على الالتحاق بسوق العمل الحر، والعمل كمهنيين مستقلين لما يمثله ذلك من أهمية اجتماعية واقتصادية، موضحًا أن البعد الاجتماعى يتمثل فى إيجاد فرص عمل للشباب خريجى البرامج التدريبية المقدمة من الوزارة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى شركات خارج مصر، بينما يتمثل البعد الاقتصادى فى زيادة صادرات مصر الرقمية.

وحضر الاجتماع شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحمد عبد الرازق الوكيل الدائم، والمهندس ياسر إيهاب مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، ومجدي محفوظ رئيس قطاع التمويل، والدكتور أشرف فكرى رئيس قطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة، وأحمد سمير رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية.

فيما حضر من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، والمهندس محمود بدوى مستشار الوزير لشئون التحول الرقمى، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



