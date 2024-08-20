سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط بحلول تعاملات المساء

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وهبط الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لنادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2317 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2979 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 نحو 3475 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3971 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 27800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2512.1 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.31% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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