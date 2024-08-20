الأجهزة المنزلية: عروض وتخفيضات 10% من شركات كبرى لمواجهة الركود

كتبت- دينا خالد:

قال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، لمصراوي، إن عدد من شركات الأجهزة المنزلية الكبرى قدمت عروضا وتخفيضات على كافة أنواع منتجاتها فيما عدا المراوح والمكيفات.

وأضاف سدرة، أن نسب التخفيضات تتراوح بين 5 و10%، باختلاف أنواع الأجهزة سواء ثلاجات أو غسالات أو بوتجازات أو أجهزة منزلية صغيرة.

وأشار سدرة، إلى أن هذة التخفيضات جاءت لمحاولة تحريك السوق وفك حالة الركود التي تشهدها الأسواق.

ويعاني سوق الأجهزة الكهربائية من الركود نظرا لتوقع المستهلكين مزيدا من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة نتيجة لضعف القدرة الشرائية للمواطنين.