خبراء: تراجع سهم "اكت فاينانشال" خلال الجلسة الثانية لا يؤثر على مكاسب المكتتبين

كتبت- أمنية عاصم:

شهد سهم شركة اكت فاينانشال للاستشارات انخفاضاً – أمس - بنسبة 2.13 % خلال جلسته الثانية ليسجل سعر السهم 3.68 جنيه، حيث أغلق أول أمس بصعود سعر السهم بنسبة 30%.

قال حسام الغايش، العضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، إن سهم شركة اكت فاينانشال مازال يحافظ على مكاسبه لجميع المكتتبين سواء في الاكتتاب العام أو الخاص بالرغم من تسجيله تراجع مع نهاية جلسته الثانية.

ويذكر أن جلسة الأربعاء تعد أولى جلسات التداول على أسهم شركة اكت فاينانشال بعد أن حققت الشركة نسب غير مسبوقة للاكتتاب حيث تم تغطية الاكتتاب العام 55 مرة بينما الاكتتاب الخاص 20 مره، حيث سعر السهم في الاكتتاب بلغت 2.9 جنيه.

وأكد الغايش، أن السهم بدء في التأثر بحركة وأحداث السوق سواء في الصعود أو الانخفاض، مضيفاً أن السوق أغلق خلال جلسة نهاية الأسبوع على تراجعات ليغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عند مستوى 29359 نقطة بهبوط 0.06%.

وأضاف أن السوق شهد خلال الفترة الماضية تجاوز نقطة مقاومة هامة عند مستويات 29300 نقطة؛ لذلك التراجع الناتج خلال جلسة أمس يعد ارتداد طبيعي كنوع من جني الأرباح.

وذكر أن الأحداث الجيوسياسية لم تؤثر على مؤشرات البورصة حيث بالرغم من تصعيد الأحداث أول أمس إلا أن جلسة الأربعاء اختتمت بارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة ليصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.17%، موضحاً أن السوق المصرية أصبح قادر على استيعاب وتجاوز تصاعد الأوضاع في المنطقة التي تتوالى من فترة إلى أخرى.

ويذكر أن حماس قد أعلنت اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء ذلك.

وأشار "الغايش" إلى أن عمليات الشراء على سهم اكت فاينانشال على مدار الجلستين الماضيتين سيؤثر على أداء السهم بشكل قوي خلال بداية تداولات جلسات الأسبوع القادم حيث سنشهد خروج المكتتبين الرئيسيين ودخول مستثمرين جدد، معرباً أن أداء السهم سيتأثر بحجم السيولة التى تدخله أو تخرج منه.

وقال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، إن نجاح اكتتاب شركة اكت فاينانشال انعكس على أداء السهم طوال جلسة الأربعاء، موضحاً أن التوقعات الفنية حول حركة السهم خلال الفترة المقبلة لا نستطيع رصدها إلا بعد مرور أسبوعين على الأقل لتقييم ووضع التوقعات.

ويذكر أن سعر السهم شركة أكت فاينانشال خلال أول ربع ساعة من بداية تداول السهم في جلسة الأربعاء – أولى جلساته - صعد بنسبة 32.41% ليصل إلى 3.84 جنيه للسهم مقابل 2.9 جنيه سعر الفتح والاكتتاب.

وأشار إلى أن فيما يتعلق بتحليلات المالية للسهم يتم تسعيرها وفق آليات العرض والطلب، معرباً تفاؤل بأداء السهم على مدار الجلستين متمنياً أن يسير السهم على هذه المنوال.

وفق نشرة اكتتاب شركة اكت فاينانشال أن رأس مال الشركة قبل الزيادة يبلغ 2.2 مليار جنيه، حيث استهدفت الشركة زيادة رأسمالها بقيمة الطرح البالغة 1.04 مليار جنيه لتصبح 3.24 مليار جنيه.