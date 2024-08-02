سعر الذهب اليوم الجمعة ينخفض مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع بداية التعاملات بنحو 15 جنيها للجرام، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2303 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 2833 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3305 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3777 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 26440 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2462 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بزيادة 15.96 دولار بنسبة 0.65% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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