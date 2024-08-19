انخفاض أسعار العدس والزيت وارتفاع الجبن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الفول المعبأ وزيت عباد الشمس والعدس وزيت الذرة واللحوم والدواجن والمسلي الصناعي وخلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر الأرز السائب والجبن الرومي والأبيض، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.6 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 56.45 جنيه، بتراجع 1.8 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.68 جنيه، بتراجع 6 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 85.55 جنيه، بتراجع 6.47 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.03 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 32 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 60.36 جنيه، بتراجع 4.31 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.51 جنيه، بتراجع 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 98.81 جنيه، بتراجع 6.59 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 396.08 جنيه، بتراجع 5.17 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 100.73 جنيه، بتراجع 2.06 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.78 جنيه، بزيادة 2.11 جنيه.

كيلو الفول السائب: 42.7 جنيه، بزيادة 16 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 140.26 جنيه، بزيادة 13.49 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 255.16 جنيه، بزيادة 5.77 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.66 جنيه، بزيادة 37 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 103.18 جنيه، بتراجع 17.31 جنيه.