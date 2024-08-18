خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم والدواجن والحديد بالأسواق

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار البيض، والدواجن، واللحوم، والحديد، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار الزيت، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يستقر خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات

تراجع اللحوم وارتفاع الزيت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

22 جنيها لكيلو البطاطس في سوق العبور اليوم الأحد

73 جنيها لسعر كيلو البلطي في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد ( موقع رسمي)

أسعار البيض تنخفض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)