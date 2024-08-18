تراجع اللحوم وارتفاع الزيت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار والفول، والزيت، والسكر، واللحوم، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار الأرز، والجبن الأبيض والرومي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.1 جنيه، بزيادة 17 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 58.25 جنيه، بتراجع 2.52 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.28 جنيه، بتراجع 1.1 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 88.83 جنيه، بتراجع 6.29 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.09 جنيه، بتراجع 81 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.96 جنيه، بزيادة 16 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 63.14 جنيه، بتراجع 2.03 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.15 جنيه، بزيادة 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 105.4 جنيه، بتراجع 3.44 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.25 جنيه، بتراجع 3.21 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.79 جنيه، بتراجع 81 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 25.67 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو الفول السائب: 42.54 جنيه، بتراجع 63 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 126.77 جنيه، بزيادة 6.35 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 249.39 جنيه، بزيادة 1.99 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.29 جنيه، بزيادة 73 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 120.49 جنيه، بتراجع 74 قرشا.