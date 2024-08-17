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الحبتور: من أجمل الأخبار التي قرأتها المصريين ثالث أكثر الجنسيات تاسيسا للشركات بدبي

01:54 م السبت 17 أغسطس 2024

خلف الحبتور

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كتبت- منال المصري:

علق خلف الحبتور رجل الأعمال الملياردير الإماراتي، على الإحصائية الصادرة حديثا بأن المصريين ثالث أكبر الجنسيات تاسيسا للشركات في دبي.

وقال في تدوينة على منصة "أكس" تويتر سابقا، إنه من أجمل الأخبار التي قرأتها مؤخراً أن كون المصريين ثالث أكثر الجنسيات تأسيساً للشركات في دبي.

وأوضح، أن "هذا دليل على راحة واطمئنان أشقائنا المصريين للتواجد في بلدهم الثاني الإمارات، وطبعاً هم محقّون بذلك، فهم في دبي بين أهلهم، وفي بيئة تشجّع على الاستثمار وتقدّم الفرص المناسبة لأصحاب المشاريع والشركات من مختلف القطاعات والأحجام."

وأضاف رجل الأعمال الإماراتي "يحب أهلنا من مصر العمل في بلدنا، فنحن كذلك نرحب ونفرح بهم، ونطمح كذلك أن ننمو ونتوسّع في مصر الشقيقة".

كان تحليل حديث صادر عن الغرفة الإماراتية قبل أيام ذكر أن المصريين احتلوا ثالث الجنسيات الأكثر تأسيساً للشركات في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية غرفة تجارة دبي 2.355 ألف شركة.

كانت الإمارات وقعت في فبراير الماضي مع مصر على أكبر صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة التي تعد من أجمل المدن المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

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