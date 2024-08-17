سعر الذهب اليوم السبت في مصر يواصل الارتفاع مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

واصل سعر الذهب اليوم السبت في مصر ارتفاعه في بداية التعاملات، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2310 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2970 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3465 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3960 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 27720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2508 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 2.08%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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