ارتفاع البطاطس والكوسة في سوق العبور اليوم الخميس

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار البطاطس والبصل الأحمر والكوسة والباذنجان البلدي والليمون البلدي والتفاح المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقرت باقي الأصناف المذكورة من الخضروات والفاكهة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و13 جنيها.

البطاطس بين 14 و22 جنيها، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض بين 4.5 و 7.5 جنيه.

الكوسة بين 18 و24 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 6 و 7جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 ، 7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 12 و14 جنيها.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 15 و 35 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 15 و 30 جنيها.

مانجو بلدي بين 12 و 18 جنيها.

برتقال صيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 3 جنيهات و18 جنيها، بزيادة 7 جنيهات.

تفاح مصري بين 20 و35 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.