كامل الوزير: جاري التنسيق لنقل ولاية أراضي من هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية الصناعية

كتبت- شيرين صلاح:

قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه جاري التنسيق لنقل ولاية 5 قطع أراضي بمساحة 2 مليون متر مربع لكل منها في مدن (العاشر من رمضان -بدر -السادس من أكتوبر -السادات -برج العرب) من هيئة المجتمعات العمرانية إلى هيئة التنمية الصناعية، حيث سيتم إسناد هذه المناطق للمطورين الصناعيين بتكلفة المرافق.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور ممثلي شعبة السيراميك والسيارات باتحاد الصناعات، وفق بيان من وزارة الصناعة اليوم الخميس.

وأشار كامل الوزير إلى أن أحد كبار المطورين الصناعيين بالسوق المصري يرغب في الحصول على أراضي صناعية بمساحات شاسعة لاستقطاب مستثمرين صناعيين أجانب ومحليين يسعون لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

وحسب البيان، حضر الاجتماع المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما حضر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسفير محمد البدري سفير مصر في ألمانيا وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية.

وحضر أيضا ممثلي شعبة صناعة السيراميك بغرفة صناعات مواد البناء وشعبة صناعة السيارات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل وكذالك المختصين من الوزارات والجهات المعنية، وفق البيان.