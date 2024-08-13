انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة مع ختام جلسة اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم :

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.26% عند مستوى 29331 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.53% وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.69%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 9.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 249.03 مليون جنيه. بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 258.9 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.59% عند مستوى 29706 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الاثنين.