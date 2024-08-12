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أرباح "الألومنيوم العربية" تقفز بنسبة 110% خلال النصف الأول من العام الجاري

01:18 م الإثنين 12 أغسطس 2024

شركة الألومنيوم العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة الألومنيوم العربية نمو صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 110% ليصل لـ 15.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 7.4 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب بيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية، سجلت إيرادات الشركة نمو بنسبة 36% لتصل لـ 249 مليون جنيه خلال نصف العام الجاري مقابل 182 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأسست شركة الألومنيوم العربية عام 1976. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1982. ومتخصصة في العمل بقطاع المواد الأساسية مع التركيز على تصنيع الألومنيوم.

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