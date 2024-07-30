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الدين العام الأمريكي يتجاوز 35 تريليون دولار لأول مرة

12:35 م الثلاثاء 30 يوليه 2024

الولايات المتّحدة

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كتبت- شيرين صلاح:

تجاوز الدين الحكومي في الولايات المتحدة 35 تريليون دولار لأول مرة، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين.

ووفق بيان الوزارة، سجل الدين الحكومي قبل عام نحو 32.65 تريليون دولار، بزيادة بلغت 2.35 تريليون دولار.

وخفضت الوزارة من تقديراتها للاقتراض الحكومي خلال الربع الجاري، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر والخوض في معركة جديدة بشأن سقف الدين، حسب موقع العربية.

وقالت الوزارة إن تقديرات صافي الاقتراض خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر تبلغ 740 مليار دولار بانخفاض عن توقعات أبريل البالغة 847 مليار دولار.

وقالت مايا ماكجينياس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، في بيان،"إن الاقتراض يستمر في السير بشكل متهور.... وسيتعين علينا أن نكون جديين بشأن الديون، وقريبا".

ويعتبر الدين الضخم عبئا على الميزانية الأمريكية، حيث تستحوذ خدمته على 15% من نفقات الميزانية الأمريكية، وبشكل عام، يتم إنفاق أكثر من 76% من الضرائب التي يتم تحصيلها من الأفراد على سداد التزامات الديون في الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة الدين العام الأميركي وزارة الخزانة الأمريكية
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