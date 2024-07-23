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سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بنهاية التعاملات

08:18 م الثلاثاء 23 يوليه 2024

أسعار الذهب

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كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بنهاية التعاملات، عند مستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2567 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3300 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3800 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 4400 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند نحو 26240 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وزاد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2405 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم، بارتفاع بنسبة 0.39%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا
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