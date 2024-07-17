مصادر توضح سبب نقص وزيادة رصيد المحافظ الإلكترونية "كاش"

كتب- علاء حجاج:

قالت مصادر بشركات المحمول إن سبب شكاوى مستخدمي خدمات تحويل الأموال عبر المحمول "كاش" حول زيادة أو نقص الرصيد الخاص بهم، يرجع لمنظم تقديم الخدمة في مصر.

وأوضحت المصادر لمصراوي، أن منظم الخدمة كان يقوم ببعض التحديثات على أنظمة التشغيل الأمر الذي تسبب في ظهور رصيد محفظة العملاء بالنقصان أو الزيادة، خلال فترة التحديث والتي استغرقت نحو ساعتين تقريبا، مؤكدا في الوقت ذاته ان الرصيد الفعلي لم يحدث فيه زيادة أو نقصان، وإنما كان هذا التغير صوري فقط بحسب المصادر.

وأكدت المصادر أن تم إنهاء المشكلة منذ أكثر من ساعتين تقريباً والأن نظهر أرصدة العملاء بما لديهم فعلياً من أموال بالمحفظة.

وشكى عدد من مستخدمي خدمات تحويل الأموال عبر المحمول بظهور قيمة رصيدهم أقل أو أكثر مما لديهم بالفعل بالمحفظة، وتداول عدد من المستخدمين لخدمة "فودافون كاش" شكاوى متعلقة بنقص مئات الجنيهات أو زيادة في رصيدهم عند الاستعلام عنه.

ويصل عدد مستخدمي خدمة فودافون كاش أكثر من 8.2 مليون مستخدم نشط، بحسب النتائج المالية لشركة فودافون مصر للعام المالي المنتهي في مارس 2024، وتصل حصة خدمة فودافون كاش لـ 80% من إجمالي خدمات المحافظ الإلكترونية بحسب بيانات سابقة للشركة.