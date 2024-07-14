تيلي كوميونيكيت لخدمات التعهيد تستهدف خدمة عملاء أوروبيين من مصر

كتب- علاء حجاج:

قال صادق مجدي، مدير عام تيلي كوميونيكيت مصر لخدمات التعهيد، إن الشركة تستهدف تقديم خدمات الدعم الفني والتقني للشركات في أوروبا والشرق الأوسط التي تعمل في قطاعات التجارة الإلكترونية وحلول التكنولوجيا المالية من مصر.

أضاف مجدي، خلال مائدة مستديرة عقدت في مقر الشركة بالقاهرة، أن الشركة تأسست في عام 2020 وتعمل في مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود من خلال مركزين فى مصر والإمارات .

وأوضح صادق أن تيلي كوميونيكيت تتبع مجموعة “AMD” العالمية والتي تمتلك أيضا شركتين أخريتين أولهما “تواصل” والمتخصصة في خدمات التجزئة وتعد شريك لواحدة من أكبر شركات الاتصالات في مصر، بالإضافة إلى “أيادي” المختصة في إدارة المنشآت.

أوضح أن عدد عملاء الشركة يتجاوز حاليا 100 عميلاً متنوع بين كيانات مصرية وعالمية، ويستحوذ المحليون منهم على الحصة الأكبر، ويعمل بالشركة حاليا 1000 موظف.

يعتقد صادق أن تنمية صناعة خدمات التعهيد بمصر سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد القومي من خلال عدة محاور منها خلق فرص عمل جديدة للشباب، فضلا عن تمكين دور المرأة في صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتنمية مهارات الكوادر البشرية، بالإضافة إلي العمل علي تعزيز التنوع اللغوي والثقافي بين أطياف المجتمع المصري.

قال إن قطاع خدمات الأوت سورسينج يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للشركات واستقطاب استثمارات أجنبية جديدة للبلاد من خلال تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية لهم وتوفير الدعم الحكومي المطلوب وزيادة مصادر الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة .

وكشف عن خطط الشركة للتوسع خلال المرحلة المقبلة في دول منطقة الخليج العربي خاصة وأنها سوقا واعدة للغاية وجاذبة لاستثمارات شركات خدمات التعهيد .

قالت شيماء فؤاد مدير قطاع تطوير الأعمال في شركة تيلي كوميونيكيت مصر إن قطاع التعهيد في مصر جزءًا حيويًا من الاقتصاد الوطني خاصة وأنه يسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل ونمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

أوضحت أن صناعة خدمات التعهيد لها العديد من المزايا والفوائد على الاقتصاد المصري بشكل مباشر، تتمثل في خلق فرص عمل جديدة وسريعة، حيث يعمل على توظيف الآلاف في مجالات مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات، وخدمة العملاء والموارد البشرية وغيرها.

وتابعت أن الفترة الماضية شهدت رغبة العديد من الشركات العالمية للتواجد في السوق المحلية وافتتاح مقرات لها بهدف الاستفادة من المهارات والكفاءات المتاحة في مصر.

أشارت الي أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التي تجعلها مقصداً رئيسياً لصناعة خدمات التعهيد عالمياً، ومنها تصنيف مصر في المركز الرابع في مؤشر الأمن السيبراني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كذلك وجودها ضمن أفضل خمسة مواقع مفضلة لتقديم تجربة العملاء في الخارج.