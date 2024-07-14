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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 14 يوليو

04:15 م الأحد 14 يوليو 2024

سعر الذهب

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كتبت -دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3728.67 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3679.1 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3219 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 2759 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25725 جنيه، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
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