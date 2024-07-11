خريطة الأسعار: ارتفاع اللحوم والذهب وتراجع الدواجن اليوم الخميس في الأسواق

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الأرز المعبأ، والزيت، والسكر، والمكرونة، واللحوم، والحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجعت أسعار الدواجن مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يرتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

ارتفاع الزيت واللحوم وتراجع الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

البلطي بـ 67 جنيها.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس (موقع رسمي)

تعرف على أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن تتراجع اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)