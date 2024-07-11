إعلان

BBC

خريطة الأسعار: ارتفاع اللحوم والذهب وتراجع الدواجن اليوم الخميس في الأسواق

02:34 م الخميس 11 يوليه 2024

خريطة الأسعار

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الأرز المعبأ، والزيت، والسكر، والمكرونة، واللحوم، والحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجعت أسعار الدواجن مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يرتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

ارتفاع الزيت واللحوم وتراجع الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

البلطي بـ 67 جنيها.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس (موقع رسمي)

تعرف على أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن تتراجع اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

اللحوم الذهب الدواجن الأرز
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كامل الوزير يبحث مع رئيسة التصديري للملابس سبل تنمية وتطوير القطاع

إعلان

إعلان

* قرار بالإجماع.. إنهاء التعاقد مع أحمد شوبير ووقف برنامجه على أون سبورت
* 48 ساعة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
* كسر الخواطر.. مقدمة حفلة تخرج آداب قنا لخريجة: "ميشرفنيش أقدمك"- فيديو