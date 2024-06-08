انخفاض جديد.. سعر الذهب اليوم السبت في مصر يواصل الهبوط ببداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم السبت في مصر ببداية التعاملات، وانخفض الجرام بنحو 40 جنيها، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

وتراجع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2053 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2640 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3080 جنيها للجرام.

وانخفص سعر الذهب عيار 24 إلى 3520 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2294, دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات أمس الجمعة، بانخفاض 3.46%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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