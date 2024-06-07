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سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات

10:47 ص الجمعة 07 يونيو 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ببداية التعاملات، عند مستواه بنهاية تعاملات أمس الخميس.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2090 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2687 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3135 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3583 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب إلى 25080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2376.5 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم، بارتفاع 0.02%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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