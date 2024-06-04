"قطاع الأعمال العام" يوقع بروتوكول تعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة

كتبت- أمنية عاصم :

وقعت وزارة قطاع الأعمال العام بروتوكول تعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وذلك للاستفادة من القدرات والخبرات التي يتميز بها المجمع وشهادات الاعتماد الدولية في مجالات حوكمة وتأمين المعلومات، وكذلك توفير مستلزمات الصناعة محليا من خلال القطاعات الصناعية والشركات التابعة لخفض الواردات.

وقال محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة العمل التي تم اعتمادها تهدف لتطوير وتحديث الشركات التابعة وتوطين الصناعة وإدخال التكنولوجيا الحديثة وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص والتعاون والتنسيق للاستفادة من قدراته وخبراته الإدارية والتقنية والتمويلية.

وأشار عصمت، إلى أن مراجعة الوسائل المستخدمة فى تأمين منتجاتنا فى جميع القطاعات وخاصة فى مجال حيوي مثل صناعة الدواء لحمايتها من الغش والتقليد وهو من صميم عمل مجمع الإصدارات.

وأوضح عصمت، أن توقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات مختلفة وكذلك القطاع الخاص وعمل شراكات مع شركات مصرية وأخرى أجنبية بهدف تحسين أداء الشركات التابعة وتعظيم الإيرادات.

تابع عصمت، أن الوزارة تعمل على مواكبة التطور العلمي في المجال الصناعي وزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانع الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج بالتعاون مع القطاع الخاص بجانب تطوير مهارات العاملين وتدريبهم على استخدام المعدات الحديثة والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد عصمت، على استمرار العمل فى برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في الشركات القابضة والتابعة الذي يتضمن مختلف المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية وغيرها بهدف تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل.

قال أحمد عبد السلام ، رئيس مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ، إنه يوجد تعاون حالياً مع العديد من جهات الدولة لإحكام السيطرة على البيانات ومنع التزوير وخفض الاعتماد على العنصر البشري في إطار خطة عامة للحوكمة ودعم الاقتصاد.