ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.13% عند مستوى 26834 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.69% وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 215.79 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 169.60 مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 46 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.2% عند 26869 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الأحد.