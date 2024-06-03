ارتفاع الأرز والزيت وانخفاض السكر والمكرونة اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الأرز والفول والدقيق والزيت والعدس و الجبن الأبيض والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية"، بينما تراجع سعر السكر والمكرونة واللحوم والدواجن واللبن السائب.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.15 جنيه، بزيادة 1.07 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 51.53 جنيه، بزيادة 6.95 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.39 جنيه، بزيادة 2.56 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 85.81 جنيه، بزيادة 3.86 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.37 جنيه ، بتراجع 2.94 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.38 جنيه، بتراجع 87 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 64.89 جنيه، بزيادة 3.72 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.55 جنيه، بزيادة 33 قرشا.

لتر زيت الذرة: 104.62 جنيه، بزيادة 2.18 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 381.07 جنيه، بتراجع 14.06 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.78 جنيه، بتراجع 4 جنيهات.

كيلو الأرز السائب: 28.33 جنيه، بزيادة 2.08 جنيه.

كيلو الفول السائب: 42.54 جنيه، بزيادة 6.79 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 139.59 جنيه، بزيادة 34.29 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 256.49 جنيه، بتراجع 4.41 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.64 جنيه، بتراجع 2.03 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 103.09 جنيه، بزيادة 9.48 جنيه.