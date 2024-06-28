البورصة المصرية توزع أرباح نقدية بقيمة 2.43 مليار جنيه خلال يونيو

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية توزيع الشركات المدرجة بالبورصة أرباحاً نقدية خلال شهر يونيو بلغت 2.43 مليار جنيه مقابل 3.98 مليار جنيه لشهر مايو.

أوضح البيان أن قيمة توزيعات الأرباح النقدية تم توزيعها على 4 دفعات خلال 4 جلسات في الشهر الجاري، حيث تم توزيع 300 مليون جنيه خلال جلسة 3 يونيو بينما جلسة 5 يونيو بلغت قيمة توزيعات الأرباح النقدية 32 مليون جنيه، وسجلت جلسة 11 يونيو أعلى قيمة لتبلغ 1.790 مليار جنيه لتأتي أخر جلسة 25 يونيو بقيمة 316 مليون جنيه.

وأغلق مؤشرEGX 30 مع نهاية آخر جلسة في شهر يونيو عند 27766 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بنحو 5.11% خلال نهاية تعاملات الأسبوع، وسجل مؤشر EGX 70 صعوداً بنسبة 4.46% عند 6194 نقطة، ووصل مؤشر EGX 100 إلى 8985 نقطة بارتفاع بنسبة 5.02%.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 197.1 مليار مقابل مليار جنيه في الأسبوع الذي يسبقه، واستحوذت الأسهم على 10.02% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الحكومية نحو 89.98%.