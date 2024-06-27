رويترز: ترسية أكبر عملية شراء للغاز الطبيعي المسال لمصر منذ سنوات

كتبت- شيرين صلاح:

قالت مصادر لوكالة رويترز يوم الأربعاء، إنه جرى ترسية عطاء مصري لشراء 17 شحنة غاز طبيعي مسال للتسليم خلال الصيف.

ووفق الوكالة، تمثل المناقصة التي أغلقت أمس أكبر عملية شراء للغاز الطبيعي المسال لمصر منذ سنوات، لتعيدها إلى كونها مستوردا صافيا للغاز بعد أن أدى تناقص الإمدادات إلى موجة من انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة وتوقف بعض مصانع الأسمدة عن الإنتاج.

كانت كلا من شركة أبوقير للأسمدة، وكيما، وموبكو أعلنوا توقف إنتاج المصانع نظرا لتوقف إمداد الغاز الطبيعي.

ولم تكن المرة الأولى التي أعلنت فيها عدد من المصانع وقف الإنتاج نتيجة توقف إمداد الغاز الطبيعي، ففي منتصف الشهر الجاري، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تقليل إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجيا منذ اليوم التالي للقرار.

وتوقفت مصر إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل "ظُهر" الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مُصدر للوقود، وفق موقع العربية.

وتخطط مصر لشراء 15 إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الصيف، وفق وكالة رويترز.

وقالت مصادر للوكالة، إنها تسعى لشراء ثلاث شحنات أخرى للتسليم في أغسطس وسبتمبر.

وتسعى الحكومة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد أزمة انقطاع الكهرباء وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بالتعامل مع الأزمة غير المسبوقة التي حدثت أمس في قطاع الكهرباء، والتدخل بصورة استثنائية لحل هذه الأزمة، والتخفيف من تداعياتها.

كانت الشركة القابضة للغاز الطبيعي في مصر (إيجاس) طلبت تسليم 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك سبع شحنات في يوليو/تموز وست شحنات في أغسطس وأربع شحنات في سبتمبر على أساس تسليم السفينة، مع دفع أقساط مؤجلة تصل إلى ستة أشهر.

وقالت المصادر لرويترز، إن الشحنات مُنحت بشكل رئيسي لشركات تجارية بما في ذلك جلينكور وفيتول.

وأضافت المصادر إن شركات كبرى: بي.بي وتوتال إنرجيز، وشركات أصغر أيضا، وشركة هارتري لتجارة السلع الأساسية، حصلت على بضع شحنات، دون تقديم مزيد من التفاصيل.