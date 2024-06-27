مشتريات عربية ومحلية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.97% عند 27766 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.31% وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 67.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 7.89 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 75.6 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.87% عند مستوى 27264 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء.