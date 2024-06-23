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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات الأحد

03:12 م الأحد 23 يونيو 2024

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كتب- أحمد والي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.44% عند 17062 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.93%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.98%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 163.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 112.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 51.2 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 1.09% عند 26418 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي قبل إجازة عيد الأضحى.

مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 المستثمرين المصريين
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