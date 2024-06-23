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تعرف على أسعار اللحوم والدواجن والأرز والزيت (موقع رسمي)

01:35 م الأحد 23 يونيو 2024

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كتب- أحمد والي:

شهدت أسعار السلع الأساسية استقرارا خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة على "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.17 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 48.94 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.35 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 77.29 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 40.39 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.03 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 54.6 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.62 جنيه.

لتر زيت الذرة: 94.84 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 385.2 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة:114.54 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.17 جنيه.

كيلو الفول السائب: 37.83 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 112.54 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 260 جنيها.

كيلو اللبن السائب: 31.3 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 86.25 جنيه.

اللحوم أسعار السلع الأساسية الأرز الزيت
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