البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.71% عند 26604 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 1.09% عند 26418 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي قبل إجازة عيد الأضحى.