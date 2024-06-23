البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأحد
10:08 ص الأحد 23 يونيو 2024
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.71% عند 26604 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 1.09% عند 26418 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي قبل إجازة عيد الأضحى.
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