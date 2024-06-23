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البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأحد

10:08 ص الأحد 23 يونيو 2024

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كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.71% عند 26604 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 1.09% عند 26418 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي قبل إجازة عيد الأضحى.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70
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