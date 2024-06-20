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34 جنيها لكيلو الأرز.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق (موقع رسمي)

12:30 م الخميس 20 يونيو 2024

أسعار السلع

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كتبت- دينا خالد:

سجلت أسعار عددا من أصناف السلع الأساسية استقراراً خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس أسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة على "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34 جنيها.

كيلو الفول المعبأ: 55 جنيها.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.06 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 87.57 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.78 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.98 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 64.89 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.76 جنيه.

لتر زيت الذرة:105.71 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 383.48 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة:110.21 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.09 جنيه.

كيلو الفول السائب: 41.94 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 131.42 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 257.41 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.06 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 103.68 جنيه.

أسعار السلع الأرز مركز معلومات مجلس الوزراء الفول الدقيق
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