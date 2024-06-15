سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2090 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2787 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3135 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3583 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25080 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2333 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بارتفاع 1.25%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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