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ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:49 ص الثلاثاء 11 يونيو 2024

كرتونة البيض

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كتبت: أمنية عاصم

تباينت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 144.79 جنيه، بتراجع 51 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 153.56 جنيه، بزيادة 5.77 جنيه.

كرتونة البيض البيض أسعار البيض
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