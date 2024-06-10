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عوده للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

01:42 م الإثنين 10 يونيو 2024

الذهب

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كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2066 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3543 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2296 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بارتفاع 0.10%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

الذهب سعر الذهب عيار 14 عيار 18
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