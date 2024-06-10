ارتفاع أسعار الأرز والمكرونة وانخفاض العدس اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الأرز و الفول والدقيق والمكرونة والدواجن والجبن الابيض والرومي وجاءت أسعار السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما تراجع سعر زيت عبد الشمس والعدس واللحوم واللبن السايب، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.63 جنيه، بزيادة 1.65 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 49.74 جنيه، بزيادة 2.5 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.27 جنيه، بزيادة 1.34 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 83.87 جنيه، بتراجع 8.19 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.54 جنيه، بتراجع 24 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.21 جنيه، بزيادة 1.22 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 62.59 جنيه، بتراجع 1.81 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.4 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

لتر زيت الذرة: 97.72 جنيه، بتراجع 10.21 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 383.16 جنيه، بتراجع 3.99 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 111.29 جنيه، بزيادة 1.77 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.13 جنيه، بزيادة 26 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.59 جنيه، بزيادة 1.51 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 134.74 جنيه، بزيادة 12.91 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 252.24 جنيه، بزيادة 2.7 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.84 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 98.41 جنيه، بتراجع 12.07 جنيه.