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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 8 مايو

06:28 م الأربعاء 08 مايو 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3554 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3518 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3110 جنيهات، والجرام عيار 18 إلى نحو 2646 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24880 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

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