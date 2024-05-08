ارتفاع البلطي والمكرونة بسوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم:

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 56 و62 جنيها، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و 150 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 جنيها و 410 جنيهات، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيها و200 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 100 جنيه و 290 جنيها.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 85 و95 جنيها.