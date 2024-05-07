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تراجع البلطي وارتفاع الكابوريا بسوق العبور اليوم الثلاثاء

11:28 ص الثلاثاء 07 مايو 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

تباينت تحركات أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم:

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 54 و60 جنيها، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 180 و400 جنيه، بانخفاض 20 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيها و200 جنيه، بانخفاض 20 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 100 جنيه و 290 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 85 و95 جنيها.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي سوق العبور
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