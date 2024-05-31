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ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

11:07 ص الجمعة 31 مايو 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 140.74 جنيه، بزيادة 6.25 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 147.67 جنيه، بزيادة 5.61 جنيه.

أسعار البيض بوابة الأسعار المحلية مجلس الوزراء سعر كرتونة البيض
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