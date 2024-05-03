كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ، مع بداية التعاملات، مقارنة بأسعاره مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2053 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2640 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3080 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3520 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24640 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2299 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الجمعة، بانخفاض بنسبة 0.22%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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