ارتفاع أسعار الفول والمكرونة وانخفاض العدس اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الفول وزيت الذرة والمكرونة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية"، بينما تراجعت أسعار وزيت عباد الشمس والعدس والجبن.



ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.08 جنيه، بتراجع قرش.



كيلو الفول المعبأ: 52.6 جنيه، بزيادة 1.38 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.92 جنيه، بزيادة 42 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 85.68 جنيه، بتراجع 2.08 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.61 جنيه، بزيادة 27 قرشا.

كيلو المكرونه المعبأة : 31.91 جنيه ، بزيادة 1.25 جنيه.



كيلو العدس المعبأ: 62.72 جنيه، بتراجع 2.51 جنيه.



البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.55 جنيه، بزيادة 11 قرشا.

لتر زيت الذرة: 103.41 جنيه، بزيادة 73 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 371.99 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.13 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو الأرز السائب: 28.65 جنيه، بزيادة 19 قرشا.

كيلو الفول السائب: 41.73 جنيه، بتراجع 1.14 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 133.51 جنيه، بتراجع 4.31 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 246.42 جنيه، بتراجع 8.09 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.55 جنيه، بتراجع 57 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 95.4 جنيه، بزيادة 74 قرشا.