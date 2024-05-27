تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 27 مايو

كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3569.31 جنيه. وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3517.9 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3078 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2638 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24624 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.